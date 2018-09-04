深圳中院裁定快播破产清算申请生效：不能清偿到期债务

9月3日，全国企业破产重整案件信息网披露的民事裁定书显示，深圳金亚太科技有限公司（下称金亚太科技）对深圳市快播科技有限公司（下称快播公司）提出的破产清算申请，被广东省深圳市中级人民法院裁定即日起生效。

裁定书称：“被申请人快播公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，故申请人的申请符合法定条件。”

网络媒体澎湃新闻注意到，该裁定书的落款时间为2018年8月23日。

裁定书显示，快播公司成立于2007年12月26日，注册资本1000万元，企业类型为有限责任公司，经营期限自2007年12月26日起至2017年12月26日止，法定代表人为王欣。

2014年7月7日，深圳市南山区人民法院作出(2014)深南法民二初字第410号民事调解书，该调解书确认快播公司欠付金亚太科技货款973万7742.68元（人民币，下同）及逾期付款利息30万元。

其后，金亚太科技向深圳市南山区人民法院申请强制执行。

2014年10月8日，深圳市南山区人民法院作出(2014)深南法执字第2412号执行裁定，以快播公司名下所有的银行账户已被其他机关依法冻结，目前无可供执行的财产为由，裁定中止(2014)深南法执字第2412号案件的执行。金亚太科技主张的债权至今未得到清偿。

深圳中院认为，金亚太科技对快播公司享有的债权已经生效法律文书确认，且已经过执行程序，仍无法清偿。快播公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。

裁定书显示，金亚太科技对被快播公司提出破产清算申请，被广东省深圳市中级人民法院裁定即日起生效。

天眼查显示，深圳金亚太科技有限公司创立于2003年，是一家多媒体视频方案商，产品涵盖IPTV、OTT机顶盒、云视频、高清播放、看录电视、视频采集、视频转换、视频监控等领域，80%产品出口欧美、日韩、中东等60多个国家和地区。其法定代表人为房纪军。