中国歼20换装国产低可观测性发动机飞行

中国歼20换装，采用国产低可观测性发动机飞行，增强自产能力，最近证据显示正在进行相关测试。

《参考消息》援引美国《防务新闻》周刊网站8月27日发表的《航空工业起飞》的报道指出，中国的航空工业在增强能力方面取得进展。它已经不像在冷战期间那样生产获得许可和未经许可的苏联战机复制品。

中国空军的主力机型是成都歼-10和沈阳歼-11/15/16——俄罗斯苏霍伊“侧卫”战斗机家族的衍生机型，尽管后者广泛配备了国产航空电子设备、武器系统和发动机。

报道称，中国航空工业还加快了支援飞机的生产，包括批量生产运-9涡桨运输机和运-20喷气式运输机。前者还用于执行诸如空中预警、反潜和情报收集等特种任务，并配备了本土开发的任务系统。

然而，尽管为弥合这一差距作出了持续努力，中国航空工业在关键技术上仍未过关。这在航空发动机领域最为明显，中国似乎仍无法生产出令其满意的标准喷气发动机；中国在某种程度上仍依赖进口的俄罗斯发动机。单发的歼-10轻型战斗机、歼-15舰载重型战斗机和运-20运输机就是例证——所有这些军机仍在使用进口的俄制发动机，尽管中国国产发动机已经在使用或在开发中。

报道称，成都歼-20隐身战斗机的情况也是如此，尽管最近的证据显示，一些歼-20原型机正在进行由低可观测性能的国产发动机提供动力的飞行试验。