中铁国际与非洲煤业签署麦卡多煤矿项目EPC合同及采矿承包框架协议

据中铁国际消息，昨天（3日），正值中非合作论坛北京峰会召开之际，非洲煤业公司CEO大卫·布朗到访中国中铁北京总部，与中铁国际集团签署了麦卡多煤矿项目EPC合同及采矿承包框架协议，该项目建成后将成为南非境内最大硬焦煤矿场之一。陪同访问的还有南非贸工部副总司长雅努斯·胡森、非洲煤业公司股东、南非贸工部多位官员。

据人民网报道，会谈时，中铁国际集团董事长、党委书记甘百先对南非客人的来访表示欢迎。他介绍了中国中铁的基本情况及主要成就，并表示双方下一步将尽快推进资金落实，确保项目早日生效落地，为当地经济发展作出贡献。

非洲煤业公司CEO大卫·布朗详细介绍了麦卡多煤矿项目的基本情况。他表示，未来非洲煤业公司将同中方紧密合作，尽快推动项目顺利实施。

南非贸工部副总司长雅努斯·胡森在会谈中指出，麦卡多煤矿项目对促进当地经济发展具有重要意义，他相信中国中铁有能力做好这个项目，表示南非贸工部将对项目实施提供必要的帮助和支持。他希望能与中国中铁在其他项目上继续进行合作，并邀请中国中铁代表团适时访问南非。

会谈后，甘百先与大卫·布朗代表双方企业签署了麦卡多煤矿项目EPC合同及采矿承包框架协议。

麦卡多煤矿项目位于南非北部林波波省，该项目旨在建成一座大型煤矿并完成相关配套基础设施建设，建成后将成为南非境内最大硬焦煤矿场之一。项目将提供约1700个工作岗位，建成后可向林波波国家级经济特区输送煤炭，促进当地经济发展。