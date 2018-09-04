高雄不可能再投民进党 高雄人曝犹豫投韩国瑜主因被狂吐槽

高雄市长一役，国民党参选人韩国瑜与民进党参选人陈其迈打得火热，最新网路民调更显示两人仅5.7%差距。然而，有名高雄的网友指出，他觉得韩国瑜口才很好，偶尔会讲真话，但因韩是国民党籍的关系让他投不下去，怕哪天韩党意大于民意他会后悔。对此，有网友吐槽“民进党做了两年多下来 哪个政策不是党意大于民意”、“有韩可以投 就要偷笑了”。

《中时电子报》报道，随着韩国瑜声势逐渐高涨，让“躺着选”的民进党参选人陈其迈岌岌可危。尤其是上周高雄淹大水，让民众对于治水结果不满意，外界也在关注向来是民进党铁票仓的高雄，会不会因为这场水灾输掉年底选举。

有网友在PTT撰写“韩国瑜你投的下去吗？”一文，并指出他是高雄人，这次市长投票他很犹豫要不要投给韩国瑜，因为他认为韩国瑜口才很好且会讲点真话，但因为他是国民党籍的关系让他投不下去，并表示哪一天他党意大于民意的时候，他一定会后悔，但这次他也不可能再投给民进党了，所以他还在犹豫是不去投票了还是要投给韩。

然而，这一两天的北农、器官移植事件，该网友认为民进党太夸张了，感觉也没有关心人民，在他们眼里只有选票。该网友提及，年底高雄、台南投票，他认为若不去投票等于是把票投给民进党，“各位大大，韩国瑜你投的下去吗？”

对此，有网友认为“现在标榜选人不选党，想投韩国瑜就不要去顾虑他挂什么党，他的立场跟言论若认为ok就去投”。此外，许多网友也纷纷提出自己的意见，并表示“我高雄人 这次投给韩”、“难道你要让民进党上吗?”、“韩国瑜论述逻辑都很棒”、“我高雄人，我也投韩”、“民进党做了两年多下来 哪个政策不是党意大于民意”、“我跟你一样，但我不会投市长票了，反正谁上都差不多”、“我觉得韩不会上，但我会投韩”、“韩整场选战没打过负面选举没有任何抹黑对手的行为”、“有韩可以投 就要偷笑了”。