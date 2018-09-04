苏贞昌竞选网站上线 Vtuber“苏小妹”吸睛

民进党新北市长参选人苏贞昌竞选官方网站今日（9月4日）上线，以“新新北．苏贞昌”为主题，在首页揭示苏贞昌“4+1支柱”的政策；发表会由头戴电灯罩的Vtuber（虚拟YouTuber）“苏小妹”及发言人黄韦钧主持，透过直播技术，将表演的脸部表情及声音，立体呈现在动画角色苏小妹上，苏小妹也应要求示范甩发、打招呼等动作，再度展现团队的创新与创意。

《自由时报》报道，“新新北．苏贞昌”竞选网站的设计强调意象简单、风格洗练、操作直觉，首页呼应苏贞昌的政策设有“一千万人的舞台”、新闻呈现的“新闻中心”、“谣言终结者”及“小额捐款”等四大项目，纪录着苏贞昌接受徵召以来提出的政策愿景、市政抓BUG及四处拜访的产业之旅，黄韦钧说，官方网站希望透过详实纪录、公开影像和网路的便利性，让市民更了解苏贞昌提出的城市愿景，以及打造“新新北2.0”的决心。

发表会另一焦点是Vtuber“苏小妹”的亮相，黄韦钧说，Vtuber就是虚拟的YouTuber，是团队精心设计的动漫角色，利用动态捕捉和3D技术控制角色的动作，由在幕后操作的幕僚进行面部及声音的表演，并透过直播技术，让动漫角色在直播中出现在真实场景中。

黄韦钧说，日本因为动漫产业发达，Vtuber发展最为快速，近年来台湾娱乐服务团也抢进市场，俨然是下一波娱乐产业的新方向；竞选团队特地跟新北在地专业团队合作，成为台湾第一个运用Vtuber技术的参选人，未来“苏小妹”将会在苏贞昌的各种网路活动中亮相。