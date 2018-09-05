台政府首次执行死刑 德国在台协会：拿人命换选票

台湾法务部上周五执行死刑，死囚李宏基枪决伏法，是蔡英文政府执政后首次执行死刑，包括欧盟在内的多个外国驻台单位都表达反对立场，呼吁台湾立即暂停执行死刑。德国在台协会昨天更重话批评这是“严重人权倒退”，并说“人命可贵，却拿人命换选票！（Ein Menschenleben ist zu kostbar, um es wahltaktischen Zwecken zu opfern!）”

据《自由时报》报道，李宏基死刑执行后，欧盟对外事务部隔日首先发表声明指出，此项死刑执行终止了台湾自2016年5月以来所维持“实质暂缓执行死刑”的情形。欧盟对受害者亲友表达诚挚同情。与此同时，欧盟明确重申反对使用死刑。因死刑是种残忍且不人道的惩罚，它既不具吓阻作用，同时也否定人性的尊严与完整。

欧盟指出，今年3月台湾与欧盟首次举行人权咨商，当中曾讨论举办死刑公众辩论会的好处，考量全球逐步废除的趋势，并加速台湾死刑工作小组的进程。欧盟期盼台湾当局即刻依照国际专家在2013年3月的建议，暂停执行死刑，作为完全废除死刑的第一步。

英国、法国与比利时等欧洲国家陆续转发此篇声明，表达反对死刑立场。加拿大驻台北贸易办事处并单独发文说，加拿大在所有情况下都反对死刑。因为这是与人权和人类尊严不相容的惩罚形式。加拿大同样指出死刑吓阻效果不彰，也可能导致不当审判无法逆转。加拿大敦促台湾暂停执行死刑，加快完全废除死刑的工作。

报道指，澳洲驻台办事处也表达反对所有情况的死刑，因为死刑无法挽回，也不可能有更生机会，在有效遏止犯罪的成效上，也缺乏令人信服的证据。澳洲呼吁台湾当局再次暂停执行死刑。

德国在台协会今天则在面簿发表短文重话批评，直言“人命可贵，却拿人命换选票！”德国在台协会引述德国外交部人权政策与人道救援负责官员Bärbel Kofler在2018年9月3日的发言说，对于台湾8月31日处决一名死刑犯，破坏2016年5月迄今暂停执行死刑的现状，她感到万分遗憾。她说，死刑是残暴且不人道的刑罚，无论任何情况，联邦政府都拒绝采用死刑。多年来，德国与欧盟伙伴密切合作，在全球致力推动废除死刑。

报道称，Bärbel Kofler说，对于拥有稳定民主制度且具有高度人权意识的台湾而言，此举无疑是“人权上的严重倒退”。Bärbel Kofler敦促有关当局勿再继续执行死刑，并且回到废除死刑的第一步：“暂停执行死刑”。

