中国可以采购猪肉的地方不多 猪瘟肆虐或导致吃肉难

随着一种致命的猪病毒袭击中国，这个全球最大的猪肉消费国如果需要因此增加进口，可选择的地方并不多。

据彭博社报道，美国肉类出口协会的发言人Joe Schuele表示，目前判断非洲猪瘟（一种高度传染性的猪瘟病毒）是否会对中国国内猪肉产量产生重大影响还为时尚早。尽管如此，市场情报公司Global AgriTrends的创始合伙人Brett Stuart认为，看到这种致命的疾病在世界上最密集的生猪群中蔓延，而且迄今为止尚未有哪个国家成功战胜过这种病毒，着实令人不安。

Vertical Group的分析师Heather Jones认为，如果大规模的损失随之而来，全球最大的猪肉出口地欧盟可能第一个介入并填补中国的空白。之后是美国，但中国正在对美国猪肉加征关税。最终会发生什么：她认为中国会转向欧盟，其他进口国则开始购买更多的美国猪肉。

美国猪肉生产商荷美尔食品公司称，正在“密切关注局势”；史密斯菲尔德食品公司和泰森食品公司拒绝置评。

报道指，加拿大、巴西和智利可能会受益于需求的增长。Global AgriTrends的Stuart说，特别是巴西，该国猪肉出口业务快速增长，今年前7个月对华出口已增长逾两倍。

他说，巴西和中国在肉类贸易方面有很多合作。

根据美国农业部的数据，中国在2017年生产5340万吨猪肉，进口约162万吨。

由于中国的猪肉进口仅占其国内行业的大约3%，国内生产损失可能会对世界供应产生巨大影响。例如，Stuart说，如果中国损失17%的产量，那就要全球的全部外贸猪肉才能填补。

