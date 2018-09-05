浙江：今年前7个月共追回外逃人员86人

近年来，浙江坚持做到对职务犯罪案件境外在逃人员持续保持高压震慑态势，特别是在监察体制改革以来，全省坚持在推进监察体制改革过程中同步探索追逃追赃改革，探索职能科学融合。

据中央纪委国家监委网站消息，2017年5月，省市县三级监委成立后，不仅被赋予行使追逃追赃工作统筹协调职责，还承担直接办理追逃防逃个案的任务。为此，省纪委监委专门组建追逃追赃室，承担省追逃办的日常工作，负责对全省追逃追赃和防逃工作进行统筹，协调各部门形成合力，抓好各项工作任务的落实。今年前7个月，浙江共追回外逃人员86人。

消息指，追逃职能整合后，浙江又第一时间构建了内外连通、上下贯通、横向联动的追逃防逃机制，把改革优势转化为治理效能，一批陈年积案被“激活”、大量在逃人员被追回。数据显示：2017年，全省“天网行动”“猎狐行动”共计追回外逃人员115人。而在2015年中国“天网行动”启动时，浙江外逃党员和国家工作人员共计91人，目前已追回64人，其中2017年追回29人，今年1月至7月追回13人。宁波、衢州和丽水三市已全部追回外逃党员和国家工作人员，完成外逃人员“清零”目标。

浙江省各级追逃办各成员单位坚持追逃和防逃并重，努力做到监察对象防逃工作全覆盖。除了会同组织、公安等部门进一步加强证照管理检查、出入境审批之外，还在执纪审查、巡视、审计、大额可疑资金监管等关键环节，加强对重点人员的风险评估，及时采取阻止出境等应对措施，形成防逃的“条件反射”，努力减少外逃存量，杜绝外逃增量。从2014年至今，全省始终保持外逃党员和国家工作人员“零增长”。

