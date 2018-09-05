民进党百工百业挺改革  陈水扁：应该加上“挺台湾”

台湾前总统陈水扁化身的“勇哥”，在面薄“新勇哥物语”粉丝团中对于日前民进党发动“百工百业挺改革”发表看法指出，这是蔡英文和赖清德政策辩护、政策宣传的舞台，且应改为“百工百业挺台湾拼改革”。

《联合报》报道，陈水扁表示，蔡英文2018年7月21日出席“‘百工百业挺改革’社团高峰会”，强调政府全力推动改革及建设，盼百工百业相信政府、支持政府，让台湾改变和进步。“救年金”、“讨党产”、“减税金”、“新能源”，这四项改革都是在改变台湾，台湾也必将会因为这四项改革而改变，而进步。希望在场的所有朋友，能够多帮忙这四项重大的改革宣传。

陈水扁还说，看了三场为年底九合一选举的府院党辅选造势活动，一兼二顾摸蛤兼洗裤（意指一举两得），除宣传百工百业挺改革外，也夹带为县市长候选人加油打气，可以说用尽全力为党提名候选人拉抬。

他认为，背板和讲台却看不到候选人。这本来就是蔡英文与赖院长同台为政策辩护，为政绩宣传的巡回舞台。

陈水扁表示，尽管如此，总觉得百工百业“挺改革”这几个字不够有力，也不太会感动人，层次也稍为低一点。如果把“挺改革”改为“挺台湾”，多念几次，格局与感受完全不一样。

他建议，如果觉得“百工百业挺改革”改为“百工百业挺台湾”，没有了“改革”不好，那改为“百工百业挺台湾拼改革”如何？