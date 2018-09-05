联合检查组今早抵达滴滴公司进行入驻式检查

凤凰网引述中国之声《新闻纵横》报道，近一段时间以来，社会上连续发生多起滴滴司机杀害乘客、性侵、性骚扰事件，特别是8月24号发生的浙江温州乐清女孩乘坐滴滴顺风车途中被害案件，引起社会高度关注和极大愤慨。

8月31日，交通运输新业态协同监管部际联席会议第二次会议决定从今天起在全国范围内对所有网约车顺风车平台公司开展进驻式全面检查。目的是以“8·24”乐清案件为切入点，立即开展安全专项检查——要坚持“全面覆盖、突出重点”的原则；要强化部门协同配合，形成检查合力；要以安全为核心，开展全面检查；要强化对存在问题的整改与问责；要加快形成安全监管的长效机制。

而根据《人民日报》微博，检查组今早已到滴滴公司，开始进行入驻式检查。

据了解，除滴滴外，目前国内较大的网约车平台包括首汽约车、神州专车、易道、美团等网约车平台及嘀嗒等顺风车平台等都可能被列入入驻检查的名单里。

检查内容在此前的会议中并未进行详细的说明。但据了解，网约车平台公司平台、车辆、驾驶员有关许可办理情况，不符合条件的车辆和驾驶员的清退情况，以及平台公司向全国网约车监管信息交互平台的数据传输情况，平台对乘客的举报处理情况及相关应急预案的制定和体系建设等问题此前都曾被交通部反复点名，预计会是检查的重点。

此外，此前的几次恶性事件也暴露出平台公司应急处置上的漏洞和保障乘客安全、确保安全生产能力上的不足，平台公司是否根据这些问题进行了有效的整改，相信也会是此次检查的重要方面。

中国之声了解到，在进驻式检查的前夜，滴滴方面声明，将于9月8日23时至9月15日凌晨5时期间，在中国大陆地区暂停提供深夜23时-5时时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。

滴滴方面称，在此期间将落实7大相关安全整改措施。在此前的乘客遇害案件中，滴滴客户端的紧急求助功能备受诟病。在这次整改中，滴滴提出：在乘客端，9月4日起，原“紧急求助”功能升级为“一键报警”；9月13日起，司机端上线“一键报警”功能；乘客端上线“安全中心”快速入口，方便用户快速使用一键报警、行程分享等功能。此外，9月4日起，乘客端陆续提示添加紧急联系人，有助于亲友在需要时与警方迅速联动并及时获取行程信息。滴滴方面还表示，将升级全平台司机安全培训计划，司机端强化安全提示，并在每日出车前进行安全知识考核，司机通过后方可接单；同时，针对人车不符等问题，滴滴称将持续开展犯罪记录筛查、每日出车人脸识别等行动，持续配合警方坚决打击犯罪。