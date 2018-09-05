巩固非洲唯一邦交 台外交部编13亿助史瓦帝尼

台湾外交部明年度预算中，“协助非洲友邦各项经建、社会发展计划及卫生医疗合作”编列超过13亿元（新台币，下同，约0.58亿新元），较去年多2千多万。外交部今证实，这笔预算将用在与非洲唯一邦交国史瓦帝尼王国（大陆称“斯威士兰”）。

《中时电子报》报道，外交部明年度预算中，公开编列“协助非洲友邦国家各项经建、社会发展计划及卫生医疗合作计划”13.6亿元，但今年布吉纳法索与台断交后，仅剩史瓦帝尼，却相较去年编列的13.4亿，多2千多万。

对此，外交部今表示，外交部明年度预算“国际合作及关怀”项下，其中“协助非洲友邦各项经建、社会发展计划及卫生医疗合作经费”编列13亿6966万4千元是用于史瓦帝尼王国。

外交部指出，增加原因在于持续推动并深化台湾与史瓦帝尼各项双边合作计划，合作领域包括“医卫合作”、“资通讯科技发展”、“农业合作”、“职训合作”等，例如提升台史医疗合作，持续扩充驻史国医疗团与史国医疗机构之合作能量，协助整建史京政府医院门诊部门、医疗专业人才之能力建构、乡村电力化等确实有助史国国计民生的优先发展计划，使邦谊更加巩固。

外交部强调，上述预算尚待立法院审议，外交部将于奉核定后妥善规划运用，以发挥最大外交效益。