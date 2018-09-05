业界人士：中国自美大豆进口料在2018/19年度大降

中国九三粮油工业集团副董事长郭彦超周二称，中国将在下一个作物季把几乎全部美国大豆进口替换为巴西和其他产地的大豆，但大豆库存可能会在2019年初耗尽。

就中美贸易战对美国农户的影响来讲，这是迄今为止的最悲观预估之一。

据路透社报道，中国是大豆的大买主，去年买进了约60%的美国出口大豆，但自北京方面7月6日对美国大豆加征25%关税以报复美国之后，中国就基本退出了市场。

郭彦超称，在始于本月的2018/19作物季，自美国的大豆进口可能会进一步降至区区70万吨。

而就在前一年，中国还进口了2,785万吨美国大豆。

郭彦超在行业会议上表示，总体来说，今年中国大豆进口量将降至8,467万吨，较上年采购量减少1,079万吨。

他称，这将包括从巴西进口7,106万吨，从阿根廷进口750万吨，其余从加拿大、俄罗斯和其他国家进口。

郭彦超的讲话呼应了另一家大型压榨商一位高管的说法，后者上周称中国的大豆进口将降至8,600万吨。

郭彦超还预计，到11月港口的进口大豆库存料将降至纪录低位，豆粕价格会“非常高”，这将在2019年第一季打压市场对豆粕的需求。

他警告称，明年2月或3月供应可能会消耗完毕，届时巴西大豆供应有限。他称，到那时，一些民间企业可能会冒险从美国购买大豆。

中国料将增加替代谷物的进口量，并将国内压榨量提高至340万吨，同时出售160万吨的国储库存。