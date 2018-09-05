第二季全球可穿戴设备出货量 小米第二

知名市场研究公司IDC今天发布了第二季度全球可穿戴设备市场统计报告。报告显示，第二季度全球可穿戴设备出货量达到2790万部，同比增长5.5%。受到高价智能手表持续走俏的推动，第二季度全球可穿戴设备销售额达到48亿美元，同比增长8.3%。

据凤凰网报道，按照地区划分，成熟市场(包括北美、日本及西欧)的可穿戴设备出货量在第二季度同比下降6.3%。这些可穿戴设备市场在去年以具备基础功能的手环为主，但自此之后手环的出货量大幅下滑，而智能手表出货量的增长并不足以抵消这一下滑。

与此同时，新兴市场(包括除日本之外的亚太、中东欧、中东和非洲以及拉美地区)第二季度可穿戴设备市场出货量同比增长14%。这是因为，低售价推动基础功能手环保持高需求，智能手表也日益走俏。

“第二季度，两股关键力量发挥了作用：智能可穿戴设备的旺盛需求和基础可穿戴设备市场下滑的放缓，”IDC可穿戴设备团队研究总监拉蒙·利亚马斯(Ramon T. Llamas)称，“用户逐渐想要从他们的可穿戴设备中获取更多功能，智能手表恰好满足了这一需求。另外，智能手表市场的后起之秀，例如Fitbit和多家中国厂商，都实现了稳定增长。”

苹果公司依旧保持第一，第二季度Apple Watch出货量达到470万部，同比增长38.4%，超出市场增速，LTE版Apple Watch市场需求仍在。苹果该季度在全球可穿戴设备市场的份额为17.0%，高于上年同期的13.0%。

小米集团排在第二，第二季度可穿戴设备出货量为420万部，同比增长19.8%，仅比苹果少了50万部，市场份额为15.1%，高于上年同期的13.3%。小米成功丰富了产品组合，增加了智能鞋，儿童手表、多款小米手环，每一款设备的定价都瞄准低端市场。

华为公司排在第四位，第二季度可穿戴设备出货量为180万部，同比增长118.1%，市场份额为6.5%，高于上年同期的3.1%。和小米一样，华为十分注重中国市场。尽管改变缓慢，但是华为已经开始在海外市场实现增长。而且，双品牌策略也开始奏效。荣耀系列在华为可穿戴设备总出货量中的占比略高于50%。

另外，Fitbit和Garmin第三位、第五位。