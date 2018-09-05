蔡英文：合作交流与高层互访让台瓜关系更紧密

台湾总统蔡英文今天说，这一年多来，台湾陆续有多项产业前往瓜地马拉（大陆称“危地马拉”）考察，两地在基础建设、医疗跟教育等领域合作计划也有新成果；这些合作交流或高层互访，让双方关系更紧密。

联合新闻网报道，蔡英文今天在总统府接见瓜地马拉共和国国会议长阿尔苏（Alvaro Arzu Escobar）伉俪。

蔡英文致词提到，台湾与瓜地马拉多年来相互扶持，国会的支持一直是重要的力量，去年她访问瓜地马拉时，很荣幸受邀到国会发表演讲，当时国会议员的热情欢迎，让她到今天印象都还是非常深刻。

蔡英文指出，阿尔苏自今年1月上任以来，持续领导瓜国国会给台湾最大的支持，今年5月通过支持台湾参与世界卫生组织（WHO）的决议，这次更是阿尔苏第一次到台湾促进双方交流，她相信，透过实地走访，一定能够创造双方更多合作机会。

蔡英文说，去年1月她在瓜地马拉国会演说曾提到，台湾将定期协助企业界组成以投资及采购为目的的考察团，到中美洲持续强化双方经贸关系。

她说，这一年多以来，台湾除了陆续有旅游、咖啡、可可的产业前往瓜地马拉考察，今年更扩大领域，筹组合资展店考察团及农特产品采购团前往中美洲，跟瓜地马拉等友邦进行产业合作交流。

她也提到，两国在基础建设、医疗跟教育等领域的合作计划，不断有新的成果，就在上个月，在台湾技术团协助之下，瓜地马拉完成了海龟复育中心整建，不仅将创造观光经济效益，也有助于海洋环境资源的永续发展。

她认为，不论是这些合作交流或者是高层的互访，都让双方的关系更紧密。