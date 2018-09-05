刘强东被捕手铐照曝光 美警：涉嫌一级强奸重罪

京东集团创始人、董事局主席刘强东在美国卷入的性犯罪指控，随着警方报告的公布，披露了更多的细节。

据澎湃新闻网援引《纽约时报》报道称，当地时间9月4日，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警方发布了刘强东卷入案件的报告，并表示刘强东在上周五（8月31日）被该市警方逮捕，是因为强奸指控（rape allegation）。

另外，警方也公布了刘强东被捕手铐照。

根据警方公布的报告，刘强东被怀疑卷入的犯罪行为是强奸罪，涉嫌的罪行描述为：一级性犯罪，强奸既遂 (CSCR-1, CSC-RAPE-COMPLETE），罪行等级为一级重罪。

美国明尼苏达州泓发律师事务所律师周东发对澎湃新闻记者分析，在明尼苏达州，一级性犯罪最少要判144个月（12年），初犯可能被判罚的刑期是144个月到172个月。

明尼阿波利斯警方警局发言人约翰·埃尔德（John Elder）介绍，这份报告写于刘强东被逮捕的当晚，被公布是因为这是份公共纪录。

“我们进展顺利。”Elder谈及调查时表示，“已经完成了许多工作，还有许多要做。”

9月4日凌晨，明尼阿波利斯市警察局发言人约翰·埃尔德（John Elder）表示，将继续对此事进行“积极”的“刑事调查”。 目前嫌疑人已被释放，警方也不会设法限制他的行踪， 但该调查仍将继续向前推进。

当地时间9月4日，在美国上市的国内电商巨头京东（Nasdaq：JD）股价大跌5.97%。

另据《华尔街日报》报道，明尼阿波利斯警方发言人称，涉嫌强奸发生在周五（8月31日）凌晨1点。

明尼阿波利斯市亨平县检察官办公室发言人Chuck Laszewski回应，一旦此案被明尼纳波利斯市警察局提交，亨内平县检察官办公室就会开始调查，“现在我们还没有收到此案的档案。警方仍在调查。一旦此案被提交给我们，我们会有三个选择：我们可以决定不起诉任何罪行；可以决定提出指控；或者我们也可以把它发回警方要求进一步的调查，这种情况通常会附上一系列我们做决定之前需要解答的问题。”

上海君悦MHP律师事务所高级合伙人虞思明律师透露，当今几乎所有的国家，强奸行为都是非常严重的犯罪，但要认定强奸行为是否存在，却并不那么容易。虽然中美两国的司法实践对于强奸罪构成要件的具体方面略有区别，但有两个核心要件是共通的：1，违背女性意志；2，发生了性关系。其中第二个要件的证明过程相对容易一些，但发生性关系的当时是否是违背了女性的意志，往往难以证明。

不过，虞思明律师也表示，在美国，刑事诉讼的流程复杂而漫长，一个案件从案发日到第一次开庭审理，历经数年时间的不在少数，还有相当比例的案件未等到开庭之日就会提前终结，例如警方通过调查所取得的证据不足以达到指控当事人的程度，或者虽然提起了指控，但检察官与辩护律师之间提前达成了诉辩交易（plea bargaining）等。

虞思明说：“假设真的要判有罪，根据属地管辖原则，应该是由美国当地法院作出判决，并在美国当地监狱服刑。鉴于中美之间并未共享刑事犯罪记录数据库，因此在美国的刑事犯罪记录并不会对当事人在中国的工作、生活造成什么直接影响。”