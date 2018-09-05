三美国律所宣布调查京东失实披露刘强东案情

Rosen、Schall、Pomerantz三家美国律师事务所分别在官网宣布调查京东是否失实披露刘强东案情，并且邀请遭受损失的股东参与调查和可能的集体诉讼。

据凤凰网引述网媒华尔街见闻报道，京东董事长兼首席执行官刘强东在美国明尼苏达州因涉嫌性丑闻被捕的消息传出后，京东股价在2018年9月4日下跌1.87美元至每股29.43美元，跌幅5.97%。

美国Pomerantz律所表示，将代表京东的投资者进行调查索赔，调查涉及京东及其部分高管和/或董事是否从事证券欺诈或其他非法商业行为。该律所还建议，这些潜在的因证券欺诈行为而受损的投资者联系该律所。

而美国Schall律师事务所则宣布，正在针对京东的索赔进行调查，并鼓励损失超过10万美元的投资者联系该律所。

该律所认为，京东可能违反1934年颁布的证券交易法中，§§10(b)和20(a)的的规则，以及10 b-5颁布由美国证券交易委员会依据。调查的重点是京东是否涉嫌发布虚假和(或)误导性陈述，以及(或)未能披露与投资者相关的信息。

Rosen律师事务所也在新闻稿中提到了类似内容，正代表京东的股东向该公司提出可能的证券索赔，理由同样是京东可能涉嫌向投资者发布重大误导性商业信息。Rosen律师事务所表示，正准备提起集体诉讼，以弥补京东投资者遭受的损失。