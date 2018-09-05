绿营智库民调侯友宜领先苏贞昌缩小至0.7%  侯办：不意外

台湾世代智库今天公布新北市的“2018选举定期民调”，国民党新北市长参选人侯友宜支持度为43.9%、民进党新北市长参选人苏贞昌支持度为43.2%，相较7月底调查结果，两人支持度差距由2%缩小到0.7%。侯友宜竞选办公室表示，该智库创办人、立委陈明文是公认“英派”，执行长洪耀南是民进党秘书长洪耀福弟弟，会做出这样的民调结果“不意外”。

据联合新闻网报道，侯办新闻组副组长徐维远表示，今年4月来台湾世代智库就不断针对新北市长选举发表民调，结果常“独排众议”，4月12日该智库宣称侯友宜支持度41.7％，苏贞昌42.6％，但同时间TVBS与联合报民调，都显示侯友宜领先至少8%。

6月29日该智库宣称侯友宜41％，苏贞昌38%，同一时间美丽岛与TVBS民调，侯都至少领先17%；7月27日该智库宣称侯友宜42.6％，苏贞昌40.6%，但信传媒与TVBS民调，侯至少领先15.2%。此次总统蔡英文才刚到苏贞昌竞选办公室探视，今天智库就带来“好消息”，不令人意外。

徐维远说，苏办进来不断释放消息，苏系立委张宏陆也在政论节目上表示，侯苏民调差距拉近至5％，但台湾世代智库4月即做出侯、苏平分秋色的民调，4个多月来民调结果皆是如此。苏办若真相信该智库民调结果，又何必只对外宣称差距“拉近”至5％，显见台湾世代智库民调，连苏阵营自己都不信。