曾向陈水扁请益 姚文智：他有非常好的看法

台湾前总统陈水扁日前以“勇哥”之名在面薄专页“新勇哥物语”谈到年底选情，他说，自己也曾做过台北市长，知道民进党要如何逆转胜打赢选战。对此，民进党台北市长参选人姚文智今天被问到此事，自曝几个月前已专程向陈请益，陈对选战都提出非常好的看法，尤其陈过去在1994年台北市长“三脚督”之下当选，有机会当然会向他请益。

据《自由时报》报道，姚文智今天与民间住宅政策团体商谈住宅政策，会后受访谈到，对于作家吴祥辉以“蝴蝶兰文创”出版社负责人身分，近日刊登全版广告，引述伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作“屠杀”内容，指台北市长柯文哲涉入活摘器官买卖；柯文哲直言，吴祥辉不是主谋，嘲讽“姚人多是请假吗？”由于姚人多近期加入姚文智阵营辅选，此言等同暗指是姚文智阵营所为；姚人多也回应柯：“你的做法跟你厌恶的吴祥辉有什么不同？”

对此，姚文智说，既然姚人多已经回覆，就不想再介入政治口水，“政策！政策！政策！”拜托大家，今天在谈社会住宅，社宅短、中长期推动，比讨论这些来得重要。

谈到周五要和台中市长林佳龙同台，姚文智说，一直觉得民进党执政地方政府，表现都很亮眼，举凡桃园郑文灿、台中林佳龙，南部几个县市更不要说，目前持续都在安排中；他说，这次台中刚好排这几天，希望透过这样方式，了解同业当过新闻局长的林佳龙，过去几年付出的努力、成果，作为未来推动台北市政的参考。