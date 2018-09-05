台湾国民党“新希望联盟”六市议员参选人发黑色口罩反深澳

由国民党六名新北市议员参选人组成的“新希望联盟”，今天（5日）在新北市党部举行“拒绝PM2.5：别再搞深澳”记者会，除了强调反深澳的立场，即日起也将配合市党部的规划，在拜票过程发放黑色的口罩，凸显深澳电厂兴建后对空气的严重污染。

据《自由时报》报道，“新希望联盟”成员包括国民党在新北市六个选区提名的六名新人，包括第三选区（芦洲、三重）王威元、第10选区（金山、万里、汐止）廖先翔、第7选区（树林、莺歌、土城、三峡）江怡臻、第8选区（新店、深坑、石碇、坪林、乌来）唐慧琳、第4选区（板桥）叶元之、第1选区（石门、三芝、淡水、八里）陈伟杰。

国民党新北市党部准备50万个黑色口罩，将发送给每名议员参选人4000份；王威元说，即日起，每个议员参选人将发放4000个黑色的口罩，另外还有6部788 （板桥~瑞芳）反深澳公车广告将上路。

江怡臻举出多名医生的研究，直指燃煤电厂排放物对幼儿发展的影响，呼吁政府重视；陈伟杰反问苏贞昌，相信“干净的煤”很安全吗？等到台湾的天空从蓝天变成灰蒙蒙，就算有10个电火球也没办法照亮台湾。

叶元之指出，目前可知的各项民调几乎都有超过一半的民众反对重建深澳燃煤电厂。廖先翔认为，卸煤码头将让海洋生态大受冲击；唐慧琳批评蔡政府非常“碍”台湾，不仅让南部有严重的空污，连北部也要平衡一下。