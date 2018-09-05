中日在第三国推进基建合作开始动作，首指泰国高铁

中日两国政府在第三国推进基础设施的合作方面开始有所动作。

环球网引述《日本经济新闻》9月5日报道称，双方计划9月下旬在北京举行由政府和民间组成的联合委员会的首次会议，首先将围绕对泰国高速铁路项目的投资合作启动磋商。

报道称，日本方面希望避免与中国的基础设施订单竞争出现过热，与此同时推动中国遵守透明性高的投资规则。一方面，中国则希望降低在海外基础设施投资方面遭受的负面评价，似乎还透露出牵制美国的想法。

关于在第三国展开基础设施合作，中日双方在5月曾达成共识。安倍正在讨论10月访华，力争届时就具体合作项目达成协议。安倍对于中国的“一带一路”倡议显示出合作姿态，希望加快关系改善的趋势。

报道透露，计划9月举行首次会议的是中日第三国经济合作官民联合委员会。中方由中国商务部副部长高燕、国家发改委副主任宁吉喆，日方则由首相助理官和泉洋人分别领衔。民间则有日本最大经济团体“经团联”的管理层等参加。

在该委员会展开讨论的基础上，安倍访华时将举行中日两国部长级官员参加的“中日第三方市场合作论坛”。作为具体的合作项目，双方计划签署20-30项备忘录(MOU)，目前正展开协调。

中日双方首先将就投资泰国国内推进的高速铁路项目展开合作。泰国提出了以连接3个主要机场的高速铁路建设项目为支柱的“东部经济走廊(EEC)发展计划”。这预计将成为一个投资总额超过5万亿日元的大项目。中日将在9月召开会议的委员会之下设专门分组会，力争参加最早在年底实施的国际招标，确定具体方案。

此外，双方还将讨论中日企业在第三国共同争取光伏发电项目订单、以及中日合资企业向第三国推销发电站等。除了交通和能源领域的基础设施项目以外，双方还力争在金融、保健和初创企业投资等广泛领域展开合作。

亚洲开发银行(ADB)预测认为，2016-2030年亚洲基础设施需求将达到26万亿美元。中日为了抓住这一旺盛的需求，正展开投资竞争。但过度竞争将给中日双方带来负面影响。投资对象国为了获得有利条件，在中日之间加以权衡。因此出现了条件糟糕也勉为其难接订单的事例，例如相比最初预期压低利率，或极端减轻对象国政府的费用负担等。

