台设立医疗基金强化对太平洋岛国医疗服务

台湾外交部今天表示，外交部长吴钊燮出席太平洋岛国论坛年会相关的永续发展目标圆桌会议时宣布，设立特别医疗基金，作为未来选派台湾专科医疗团队赴论坛会员国进行医疗服务经费。

联合新闻网报道，台湾外交部发布新闻稿表示，“太平洋岛国论坛年会”于9月3日至6日在南太友邦诺鲁举行。年会主席、诺鲁总统华卡（Baron Waqa）为形塑太平洋岛国与发展伙伴间的新型合作伙伴关系，召开“永续发展目标（SDG 17）圆桌会议”，邀集各发展伙伴与会员国代表一同讨论如何建立更强健的太平洋区域。

外交部指出，台湾派出的年会代表团团长吴钊燮也参与这场圆桌会议，吴钊燮在会中阐述台湾长年对太平洋岛国在农业、教育、医卫及基础建设上的贡献。

同时，为因应太平洋岛国对医卫的迫切需求，吴钊燮更宣布设立总额200万美元（约新台币6100万元）的“台湾/ 中华民国－太平洋岛国论坛国家特别医疗基金”，作为未来一年选派台湾专科医疗团队赴论坛会员国进行医疗服务的经费。论坛会员国可依需求，就近向台湾在当地的大使馆或代表处提出申请。

外交部指出，这项基金是在台湾既有定期派遣的医疗团外，特别提拨的专案经费，盼针对论坛会员国当地特殊病症，指派台湾专业医疗团队前往服务，以改善太平洋地区人民健康。

外交部发言人李宪章表示，吴钊燮于今天圆桌会议宣布成立的医疗基金期限是从今年9月到明年8月止。