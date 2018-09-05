柯文哲让学童配戴警报器 丁守中：独居老人比较需要

台北市长柯文哲日前在面薄中发文指出，要让每一位国小学童配戴“防身警报器”，对此，国民党台北市长参选人丁守中说，独居老人比较需要。

据联合新闻网报道，国民党台北市长参选人丁守中上午到大安区新龙里拜访基层，了解老人共餐，还当起厨师，料理一道麻婆豆腐。

丁守中说，推动老人共餐，有些里很成功，但更重要是，国外的高龄化少子化社会，是推动老少共学，利用学校闲置教室、日间托老中心、日间乐龄中心、托儿所，让爷爷奶奶带着孙子一去上学， 中午还有营养午餐，这更有意义。

另对柯文哲要让每一位国小学童配戴“防身警报器”，丁守中受访时说，运用高科技提升校园安全是好事，但是否有必要每个小朋友都发一个，会不会按警报器反而造成不必要的干扰，造成“狼来了、狼来了”的情形，形成困扰，他认为反到是独居老人，在各国有发警报器或室内监视器，只要长久没动静，就会发警报，这对独居老人比较切实。

丁守中指出，当选后对于校园安全，根据家长和教师会陈情，应该减少教师无谓的负担，一方面提升安全，也满足家长对安全的需要，他认为人力上的安全维护，应该委托物业管理或保全公司，也可透过智慧监视系统、电子围墙，加强即时警告，留下相关记录，也能对进出人员监控。