港股：资金引爆新兴市场   恒指收跌729点创逾两月高

新兴市场危机扩散，加上有传人行于8月曾进行正回购，回笼资金约3000亿元（港币，下同，约527亿新元），是人行逾三年来首次通过正回购回笼流动性。虽然说今次操作的目的是维持流动性合理充裕，不过，收水对于市场而言仍然具有一定的利淡作用，所以引发内地股市午后跌势加剧，沪深两市齐跌逾1.6%。外围本已风雨飘摇，港股低开184点，在中午传出人行收水，加上新兴市场股汇急挫，港股最多曾跌过765点或2.73%。

据《明报》报道，港股收市跌729点或2.61%，报27243点，是今年6月19日跌2.78%后的新高，成交金额上升至951亿元；国指跌244点或2.25%，报10645点。

蓝筹全线跌，电能实业（0006）跌0.45%，收报54.9元，是跌幅最小的蓝筹，舜宇（2382）跌6.39%，收报93.8元，是跌幅最大的蓝筹。腾讯（0700）跌4.08%，收报324.8元，是拖累恒指跌幅最大的蓝筹，拖低103点。

腾讯受到官媒再狙击，成为拖低大市最多的蓝筹，其实其他重磅蓝筹亦有出力，友邦（1299）、建行（0939）、汇控（0005）、中海油（0883）、中移动（0941 ）、工行（1398）、分别拖低大市84点、54点、38点、30点、30点、28点，总数己达367点，占今日跌幅的一半。

永亨加储息，对息口敏感的地产、银行股不利，前者是有机会影响P按息口，阻碍买家入市，而后者则因储息上升，推高成本。恒地（0012）跌2.45%，收报39.75元；新地（0016）跌3.55%，收报111.3元；新世界发展（0017）跌2.87%，收报10.14元；长实集团（1113）跌3.27%，收报56.25元。恒生（0011）跌2.75%，收报205元；东亚（0023）跌2.93%，收报28.15元；中银香港（2388）跌3.01%，收报37.1元；汇控跌1.45%，收报67.8元。