美台国防工业会议 美邀台国防部长出席

台、美列为年度重要军事交流的“美台国防工业会议”，已排定于10月28日至30日在美国马里兰州首府安纳波利斯登场，双方官员出席层级备受关注。据悉，主办单位美台商会日前已寄送邀请函，给数度表达参与意愿的台湾国防部长严德发，如严得以出席，将打破近十年台方参访团多由国防部上将副部长率团的惯例。

据《自由时报》报道，台国防部明年度预算书内容显示，预计派出五名军方官员，进行为期九天的参访，其重点为“与美国国防部与国务院，就重大军购及国防工业合作等议题进行高阶会谈”。

对于台、美军事人员交流问题，严德发过去受访时表示，若美方邀请他，他当然愿意赴美访问，没什么好考虑或犹豫的。知情人士表示，随着美国《台湾旅行法》上路，严德发对于台美交流态度皆“乐观其成”。但据了解，国防部目前仍暂定由军备副部长张冠群上将率队，日后是否改由部长出席，仍待进一步评估。

在透过电子邮件连系美台商会会长韩儒伯，确认是否已发邀请信函给国防部、过去是否皆以部长为邀请对象？韩儒伯昨回信表示，美台商会在每一次国防工业会议，都会邀请台国防部长参与，包括今年邀请严德发。而2002年至今，台湾也曾有两位国防部长参与的先例。

根据历届美台国防工业会议，台湾过去多半由国防部副部长率队，其中两次由国防部长率队，分別为2002年的前国防部长汤曜明，以及2008年的前国防部长陈肇敏，两人皆在会议上发表专题演说。

另外，为半官方属性的美台国防工业会议，除为官方、民间厂商的重要交流平台，也被视为台湾向美军购意向的表达契机。据了解，除台方已确定向美采购M1A2战车，另也欲探询F-35战机的采购机会。