江西万安学生营养餐变质 供餐企业负责人被控制

江西万安县委宣传部官方微博透露，9月3日，江西省万安县有家长举报多所小学配送的营养餐存在大量腐败变质的问题，孩子食用午餐后出现腹痛。万安县委宣传部今日凌晨透露，截止9月5日18时，有12名学生在医院住院治疗，目前患者腹痛等症状较前好转，病情稳定。供餐企业公司法人和公司安全生产负责人被依法控制，并正在接受进一步调查。

据中新网报道，在昨日的一份通报中，万安县委宣传部透露，从9月3日起，万安县已在全县启动对疑似胃肠道疾病的排查，截止9月4日24时，万安有三名学生在赣州市人民医院住院就诊，有一名学生在县人民医院就诊。同时，吉安市和万安县市场和质量监督管理局、万安县教体局已经依法依规对万安珍百味餐饮服务有限公司进行了调查处理。为确保学校营养餐安全，万安县已决定9月4日早餐起，暂停原中标企业(珍百味公司)统一供餐，改由学校自主供餐。

报道称，在今日凌晨的最新通报中，万安县委宣传部透露，经万安县市场和质量监督管理局、教育体育局联合调查组对供餐企业在原料采购、贮存、加工、配送及学校验收等环节进行全面调查，已对万安珍百味餐饮服务有限公司作出了停产、停业行政处罚。目前已对该公司法人和公司安全生产负责人依法控制，并正在进一步调查。

此外，万安县纪委监委已对县教育体育局、县市场和质量监督管理局、涧田乡政府等相关单位和人员履职尽责情况进行了调查，并对监管不力的县教育体育局、县市场和质量监督管理局、县农业局、县卫计委、涧田乡政府等相关单位责任人分别进行了立案审查等处理。同时，县纪委监委对学生营养餐的招投标工作进行调查，待调查结果出来后第一时间向社会公布。

根据万安县卫计委对全县疑似胃肠道疾病进一步排查，截止9月5日18时，万安县有12名学生在医院住院治疗(其中赣州市人民医院八名、万安县人民医院四人)，目前患者腹痛等症状较前好转，病情稳定。