国家医保局：争取月底前完成目录外抗癌药准入谈判

中国国务院新闻办公室昨日举行国务院政策例行吹风会，介绍完善国家基本药物制度相关工作情况。中国国家医保局医药服务管理司处长黄心宇表示，医保局正在推进目录外抗癌药的准入谈判，这件工作争取在这个月底前做完。希望通过谈判的方式切实降低目录外的抗癌药品价格并纳入到医保目录范围里来。

据中新网报道，关于药品目录动态调整的问题，中国国家卫健委副主任曾益新表示，动态调整原则上不超过三年。对一些新上市的疗效确切，而且价格合理，比现有的药品疗效更好的一些药，我们应该适时启动调整的程序，纳进来，确保老百姓能够及时的享受到一些新的科技成果。

关于医保和基本药物制度的衔接，黄心宇介绍，医保局目前正在完善医保目录的动态调整机制，将通盘考虑与基本药物的衔接问题，把目录外的治疗性的基本药物按程序优先纳入到医保目录。此外，医保局正在推进目录外抗癌药的准入谈判，这件工作争取在这个月底前做完。希望通过谈判的方式切实降低目录外的抗癌药品价格并纳入到医保目录范围里来，一方面让群众用得上、用得起这种药，另一方面让企业的合理利润得到保证，同时也保证医保基金能够承受。

新纳入药品其中通过仿制药一致性评价的大概有多少个种类？药政司副司长张锋介绍，非基药通过一致性评价药品的大部分，这次也进了基本药物目录，进入的品种的量已经超过通过评价品种的一半以上，因为考虑到费效比和已有的目录内的药品之间的关系，不是通过一致性评价的药品都能进。我们把解决短缺药品供应作为兜底措施，使基本药物不断供，特别是临床必需的，价格比较便宜的要保障供应。同时还有一部分比如大家提到的抗癌药，价格比较高，但却是治愈疾病的，像丙肝药，可能会通过其他方式来解决可及性、公平性的问题，这需要在价格环节上发力。