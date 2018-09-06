日本关西机场封闭打乱台旅客行程 458人延后返台

日本关西机场受台风影响封闭，让台湾地区各旅行社行程大乱。统计显示，受台风影响、延后返台的旅行团约17个，旅客458人；取消赴日行程的旅行团29个，旅客907人。

据台湾《中国时报》报道，台湾地区旅行业者表示，除安排在日旅客转往其他机场返台，针对尚未出发的旅客，可改到日本其他地区，或全额退费等。

据了解，台湾地区去年赴日达461万人次，创下新高。

台湾雄狮旅行社表示，原订6日搭乘长荣班机前往日本关西机场的旅客可以选择全额退费，不收手续费，预计共5个旅游团、65名旅客受影响。至于7日以后的旅行团，则要看日本关西机场后续是否会开放而定。

东南旅行社表示，目前主要让滞留日本的旅客尽快回台，先改搭其他交通工具到羽田、成田机场乘机，现在当地有4个旅游团团、120名旅客。尚未出发的旅客如果要转到日本其它航线，可折扣1000元新台币，也可全额退费。目前1周内要出团的旅客几乎都能接受延期，之后能不能出团仍要看航空公司飞不飞。

康福旅游总经理李季柏指出，旅客如果因天灾取消或更改行程，不会多收费。除了日本关西机场封闭外，其余的景点预计这两天就会恢复，如环球影城6-7日就会开放，目前只有岚山小火车停开，不影响大多数行程。

凤凰旅游总经理卞杰民表示，未来要去大阪的旅行团经询问旅客后，都会按旅客预算改行程，走东京路线，尽量不调整团费。