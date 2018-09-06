德工商界反对限制中企收购：德国须表现出“自信”

鉴于德国政府收紧外企收购规则，德国工业联合会主席肯普夫4日在柏林举行的经济保护会议上表达不满，认为此举将损害德国经济。

《环球时报》引述德国《焦点》周刊报道，经济保护会议由德国工业联合会、德国工商总会等主办，德内政部官员及来自德国各大企业的公司代表、专家等共300人出席会议。此次会议的主题是“安全的未来”，重点是企业安全。会议讨论中，中国成为关注热点。有官员称，“德国制造”是“皇冠上的宝石”，但德国对它的保护却远远不够，尤其是近年来不少中国企业将并购的目光瞄准了德国关键领域，德国面临失去“宝石”的威胁。

对此，德国工业联合会主席肯普夫在讲话中强调，外国直接投资与德国和欧洲经济的安全战略并不矛盾。“西方自由市场经济以开放的投资方式谱写了独特的经济成功故事”，他说，因此，如果中国公司想收购德国公司股份，德国必须表现出“自信”并坚持该原则。

德国政府8月宣布，正在拟定新的法律草案，计划将外资并购德企的审查门槛再次降低，如果非欧盟企业收购一家“关键领域”的德企超过15%的股权，德国经济部将对该并购案进行审查，目前的审查门槛是25%。

肯普夫4日呼吁德国政府保持克制，“如果(外资)公开、透明、完全合法地对我们的公司及其产品表示兴趣，这是合情合理的”，“保护主义和孤立政策是没有前途的”。德国经济部发言人对《世界报》表示，德国拥有“世界上最开放的国民经济之一”，“我们希望保持这种状态”。

德国柏林中国问题专家夫罗里扬5日对《环球时报》记者说，欧盟委员会最近解除对中国太阳能板的5年限制令，这是对中国的友好举动，也是德国和欧洲经济界的主流要求。