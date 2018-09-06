摩拜宣布撤出英国曼彻斯特：一成单车被破坏盗窃

共享单车在全球迅速普及，但是不良之徒对于单车的盗窃和故意破坏成为一个全球性行业难题。

腾讯新闻引述外媒最新消息，称中国共享单车巨头摩拜公司宣布，因为大量的单车遭到了盗窃和故意损坏，该公司将撤出英国曼彻斯特市。

据英国卫报网站报道，摩拜退出曼彻斯特的原因是共享单车遭到的盗窃和破损已经使得该公司无法正常持续经营，曼彻斯特也成为摩拜在全世界第一个因为单车破损严重而退出的城市。

该公司表示，曼彻斯特市数千名用户将在未来几天之内退还押金。摩拜公司已经把曼彻斯特市内的银色和橘色单车转移到英国其他城市，比如伦敦、剑桥、牛津、纽卡斯尔等，公司在英国其他城市的共享单车将继续运营。

两周前，摩拜公司已经对曼彻斯特市市民提出了警告，如果一些人继续破坏单车，则公司将彻底停止该市的共享单车服务。据称，在今年夏天的每个月，摩拜公司大约有一成的共享单车被破坏或是被偷走。

2017年6月，摩拜单车进入了曼彻斯特市，当时该公司表示所运营的无桩单车可以防止流氓破坏，不过这种说法证明错了。

几个星期后，一伙不良之徒用石头砸共享单车的视频在网络上疯传，后来出现了更多摩拜单车遭到故意破损的新闻，比如还有一些人把单车扔到了运河中。

曼彻斯特是摩拜单车在亚洲之外进入的第一座城市，在此之前，该公司在中国大陆、中国香港、新加坡等地的运营获得了巨大成功。

摩拜英国分公司的发言人表示，曼彻斯特市也成为该公司历史上第一座因为单车盗窃和破坏严重而退出的城市。之前，摩拜也撤出了美国华盛顿市和达拉斯市，不过退出的原因是共享单车数量不足。

摩拜公司的举动，意味着一些曼彻斯特人的反社会行为举止已经过头，不过大曼彻斯特区负责骑行车、行人等事务的一名政府官员博德曼（Chris Boradman）则表示，摩拜退出曼彻斯特市，有些令人失望，但是这一举动并不令人感到惊讶。

博德曼表示，针对共享单车的反社会行为并不是曼彻斯特市独有的问题，其他英国城市也发生了类似的现象，一些单车运营商想到了解决办法。不过在曼彻斯特市，并未看到摩拜公司有一些沟通或是有寻找解决方案的意愿。

据报道，在最近摩拜公司发布警告信息之后，曼彻斯特市对摩拜单车的破坏行为仍然在持续。上周末。摩拜单车的一个用户发现，在曼彻斯特南部的Mersery河附近，一家四口人正在摘草莓，但是一家人骑的全部都是盗窃的摩拜单车，车锁被破坏，车架也被重新喷漆。

一些用户表示，他们已经收到了摩拜退还的29英镑押金。不过也有一些用户抱怨称，本周二他们试图使用摩拜单车，但是被告知需要重新注册，另外支付9.9英镑获得乘车卡。

据统计，摩拜单车在曼彻斯特市累计的骑行订单为25万个，用户一共骑行了18万英里。

未来，曼彻斯特市的一些摩拜单车用户仍然可以在英国和欧洲其他城市使用自己的账号，其中包括柏林、科隆、巴黎、马德里、米兰、佛罗伦萨等。

之前，摩拜公司也准备退出纽卡斯尔和Gateshead两座城市，不过一位发言人表示，公司已经把单车破损降到了可持续的水平，因此将会继续运营。

摩拜英国公司的总经理Jan Van der Ven表示，感谢曼彻斯特成为接纳摩拜单车的第一个欧洲城市，但是经过认真的评估，公司决定退出曼彻斯特市，用户的押金将退还。

这位总经理表示，摩拜是一个私营公司，并不像一些单车运营商依靠纳税人资金来弥补收入，因此公司需要确保收入覆盖成本。遗憾的是，曼彻斯特市的现状已经难以让公司持续运营。

上述政府官员博德曼表示，摩拜公司的运营算是一个试验，虽然结果不太好，但是曼彻斯特市已经学习到了很多。一个成功的共享单车模式需要社区、合作伙伴的全面参与，以及地面有充足的停放区域以及足够多的骑行者。

摩拜公司在一份声明中表示，将会对在曼彻斯特市的运营进行重新评估，并且计划向曼彻斯特市政府提交一份建议，内容是其他替代性的共享单车运营模式，这种运营模式可能和地方政府展开合作。