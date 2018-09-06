养老目标基金下周一将首度试水互联网平台发售

蚂蚁金服今日透露，支付宝上的“养老”专区将于9月7日起上线。中欧、泰达宏利旗下的两只养老目标基金产品将登陆该专区，于9月10日正式启动发售。据了解，目前中欧、泰达宏利即将上线支付宝平台的产品，也是养老目标基金在互联网平台上的首度试水。

据《新京报》消息，不久前，华夏、广发等多家基金公司旗下养老目标基金获得证监会发行批文。按照证监会《养老目标证券投资基金指引(试行)》的解释，养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资人长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。

资料显示，目前，市面上获准发行的养老目标基金分两种，即按退休日期选择的“目标日期型”，和按风险偏好选择的“目标风险型”。即将在蚂蚁财富上发售的“中欧预见养老目标日期2035三年持有”是典型的目标日期型，主要针对2035年左右退休的投资人群，权益投资比例会随着2035年的临近而逐步降低。而“泰达宏利泰和平衡养老目标”则属于目标风险型，“平衡”代表这款产品长期固定在中等风险水平。

据了解，目前除中欧、泰达宏利外，蚂蚁财富也在与其他基金公司做相关产品测试、对接。后续，首批其余12只不同类型的养老基金也将陆续登陆养老专区。

目前，中国已初步形成国家基本养老、企业补充养老和个人补充养老相结合的三支柱养老保障体系。但中国养老金高度依赖第一支柱，公共财政负担大；第二支柱企业年金覆盖人群仅2331万人，职业年金刚刚起步；第三支柱个人补充养老发展滞后。而随着中国老龄化社会来临，养老压力加大，被誉为养老第三支柱的个人养老独立账户体系重要性与日俱增。作为养老第三支柱的重要工具，养老目标基金被市场寄予厚望。



