陈水扁：盼日本友台法案法制化

日本《产经新闻》昨天以头版刊登台湾前总统陈水扁与旅日台湾人团体恳谈时对话，引发关注，陈水扁今早透过面簿《新勇哥物语》，重现恳谈重要内容，并强调“不要问日本能为台湾做什么，而要问台湾能够为自己做什么？”

据《自由时报》报道，陈水扁表示，日本《产经新闻》9月5日以头版，刊登他在与旅日台湾人团体恳谈，他认为台湾面对中国大陆强力打压的严重危机，应早日举行公投，宣示台湾“不想成为大陆的一部份”。

陈水扁强调，这篇报道不是专访，而是9月2日在他家的恳谈会，除了日本记者外，还有多名旅日的全日本台湾连合会、日本台湾医师的领导干部。陈水扁是向友人谈及自己的理念，日媒记者事后再引述撰写报道。

他说，谈到最近台湾的邦交国，陆续被大陆挖走，他认为大陆的目的是要抹杀台湾在国际社会存在感，为并吞台湾做准备，如果在某个时间点对台动武，也不足为奇。

他认为，蔡英文政府在台海两岸关系上坚持“维持现状”是采取守势，但这样并不够。面对大陆军事、外交打压，台湾唯有藉民主主义的手段才能对抗，因此建议推动公民投票，对外宣示台湾“不想成为大陆一部分”的真正民意，让国际社会知道。

针对《产经新闻》另有一段“身体到处都痛，但我仍想奉献自己的一切”，陈水扁强调：说自己“罹患脑神经疾病，身体到处都会痛、手也会不自主地发抖。”但比起自己的身体，他更关心陷入危机的台湾。因为中国大陆从未放弃支配台湾，为了阻止此事，他要奉献自己的一切，来守护台湾的自由与民主。

至于对日本的期待？陈水扁说安倍晋三政权已是历届自民党政府对台湾最为友善者，甚至将对台窗口主动更名为“日本台湾交流协会”，希望日本也能通过像美国一样的《台湾关系法》、《台湾旅行法》的友台法案，将支援台湾作为法制化，但他也表示，可以理解日本有各种考虑与难处，倒是台湾在积极回应日本善意的方面，蔡英文政府“努力不够”。

日本友人也问到日本还能为台湾做些什么？陈水扁则强调，日本政府与人民已经为台湾做很多了。如今“不要问日本能为台湾做什么，而要问台湾能够为自己做什么？”