ofo陷入融资疑云 腹背受敌资金链压力大

传言许久的ofo收购的事宜或又有变数。

据第一财经报道，9月5日，有消息传出，ofo将完成E2-2轮融资，融资数额达数亿美元，由蚂蚁金服领投，滴滴跟投。

第一财经记者据此向包括ofo、滴滴、蚂蚁以及相关业内人士求证。截至发稿，滴滴方面尚未给出回复。蚂蚁金服方面则表示，对市场传言不予置评。而ofo方面回应称，这笔融资“好像是真的，具体细节不太清楚”。

一位证券公司业务董事透露，并购谈判需要低调，过分公开与高调，可能会吸引到其他投资者入局抬价，影响谈判。

此前，市场多次传出蚂蚁金服和滴滴收购ofo的消息，但最终都未有定锤，ofo方面也一再否认。但ofo资金紧张众所周知。

去年12月，有报道称，ofo账面可供调配的资金仅剩3.5亿元。今年3月，ofo宣布完成E2-1轮，系由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投的8.66亿美元。此后，高层对外透露后续会有新一轮融资，但半年过去后，却没有更多的实锤信息。

最近的两个月，ofo不断被曝撤出或暂停部分业务的国家和地区包括印度、以色列、中东、澳大利亚、德国、美国、西班牙、英国等，接下来这份名单可能还会加长。7月底，有消息称，因ofo拖欠供应商服务费，300万辆小黄车智能锁将被暂停服务。当时，ofo的回复是不存在所谓的“停卡”问题，不会存在信号被掐断的问题，车辆可以正常使用，不会受影响。

8月31日，上海凤凰自行车有限公司正式起诉ofo共享单车运营商东峡大通拖欠自行车货款人民币6815.11万元；ofo的物流服务商、致力于“同城供应链配送”的互联网平台云鸟也频频前往ofo北京公司总部催账。

一熟识共享单车的行业人士透露，ofo确实在近期拿到一笔钱。据了解，ofo拿到的金额并非外界传闻的数亿美元，而可能是1亿美元多一些。在他看来，这笔钱严格意义上并不算一笔融资，而是为支撑ofo度过眼下资金最困难的时期提供的资金。

另有一位共享单车从业者则对第一财经记者表示，这则所谓“融资”的消息并不准确。此次ofo拿到的钱并不多，主要是用来支付员工工资等用途。

而之所以提供一笔资金、延长ofo的生命，一方面是因为ofo腹背受敌，“10号ofo就要发工资了，产业链上各家讨债的也一个接一个，ofo资金链压力非常大，如果不及时跟进一笔资金支持，ofo恐难支撑到谈判结束。”上述共享单车行业人士表示。

蚂蚁金服与滴滴虽然各自均在共享单车有所布局，包括滴滴的青桔单车与阿里系下的哈罗单车，但其各自在市场占有率上仍不敌摩拜与ofo。

QuestMobile数据显示，2018年5月ofo月度活跃用户规模2889万，摩拜月活跃用户规模2507万，哈罗单车月活跃用户规模758万。用户月度总使用次数方面，5月ofo用户总使用次数为9.62亿次，摩拜为9.21亿次，哈罗为2.35亿次。

滴滴与蚂蚁方面均希望能够独家收购ofo，以扩充单车运营线。易观分析师孙乃悦对第一财经记者分析称，双方争夺ofo均系看中ofo在某个层面的价值，其中蚂蚁金服主要是为了ofo最后三公里的数据资源，打通自身现有数据与海量用户出行轨迹数据，用以指导其他业务；滴滴方面则更多是为了补全短途出行业务，打造出行服务闭环。