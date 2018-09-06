英军舰靠近西沙群岛 被中国护卫舰和直升机驱离

英国海军舰艇在中国声索的南中国海群岛附近航行，被中方驱离。

环球网引述英国路透社6日发布的一则独家报道，两匿名消息人士称，一艘英国皇家海军军舰日前在驶向越南的途中，在接近中国在南中国海声索的岛屿附近航行，以彰显所谓“航行自由”。

报道称，这艘军舰是英国皇家海军的“海神之子”号，满载排水量2.2万吨，是一艘搭载皇家海军陆战队的两栖船坞登陆舰。“海神之子”号军舰近日经过了西沙群岛。路透社说，该船当时正在前往越南胡志明市的途中，目前已停靠在胡志明市。

路透社援引消息人士的话称，中国派出了一艘护卫舰和两架直升飞机，驱离这艘舰船，但双方在遭遇中均“保持冷静”。另一名消息人士补充说，“海神之子”号没有进入有“激烈争议的地区”。

美国海军过去曾在同一地区开展过“自由航行”行动，在美国表示希望看到更多参与此类的国际行动之后，英国对中国“日益加强的战略水道控制”提出了挑战。

针对以美国为首的西方国家竭力鼓动军舰在南中国海开展所谓“航行自由”行动，中国外交部发言人此前曾多次表示，中方一贯尊重各国依据国际法在南中国海享有的航行和飞越自由，但坚决反对有关国家打着航行飞越自由的旗号，威胁和损害包括中国在内的沿海国的主权和安全利益。中方认为，当前南中国海的航行和飞越自由不存在任何问题，南中国海地区局势一直企稳向好，地区国家近来也多次表态，对此做出积极评价。

“南中国海明明风平浪静，有人偏偏无风起浪，其真实的目的昭然若揭。” 耿爽说。