深圳：一级线内工业用地不得建住宅和大型商业设施

深圳市规划和国土资源委员会于近日出台的《深圳市工业区块线管理办法》(以下简称“办法”)提出，加强土地利用的全过程管理和产业项目的全生命周期管理，区块线一级线内规划工业用地应予以严格保护，原则上不得建设商品住宅和大型商业服务业设施。

据《新京报》报道，该办法将区块线分为两级进行划定：一级线是为保障城市长远发展而确定的工业用地管理线;二级线是为稳定城市一定时期工业用地总规模、未来逐步引导转型的工业用地过渡线。现状工业基础较好、集中成片、符合城市规划要求的用地应划入一级线内，部分现状工业基础较好、用地规模较小、符合城市规划要求确需予以控制的用地也可划入一级线内。位于基本生态控制线外、现状工业基础较好，虽在城市规划中确定为其他用途，但近期仍需保留为工业用途的用地划入二级线内。

在用地管理方面，办法提出，区块线一级线内规划工业用地应予以严格保护，原则上不得建设商品住宅和大型商业服务业设施，除因公共服务设施、市政和交通基础设施(含轨道车辆段、停车场上盖开发)、绿地等公共利益需要，原则上不得调整为其他非工业用途。

此外，各区区块线内的工业用地面积不得低于辖区区块线总用地面积的60%;单个区块线内的工业用地面积，原则上不低于该区块总用地面积的60%。全市区块线总规模原则上不少于270平方公里。深汕特别合作区依照本办法划定区块线进行严格管理，确保工业用地规模占城市建设用地比重不低于35%。

办法规定，区块线内工业用地的建筑功能安排应严格按照《深圳市城市规划标准与准则》相关规定要求，除必要的宿舍、食堂、小型商业和其他配套辅助设施外，严禁在工业用地中安排成套商品住宅、专家楼、商务公寓和大规模的商业及办公等建筑功能。工业用地建筑形态应与产业类型、业态相匹配，厂房和研发用房不得采用住宅类建筑的套型平面、建筑布局和外观形态。