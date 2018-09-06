中国教育部：“校园贷”表现在学校 根源在社会

近年来，“校园贷”成为社会热点，在学生资助大量投入的情况下，为什么还会出现这一问题?

《新京报》报道，中国学生资助管理中心副主任马建斌表示，学生资助是提供兜底保障，出现“校园贷”表现在学校，根源在社会，有关部门应该进一步加大打击力度。

“‘校园贷’不是国家和金融机构设立的正规的金融产品，而实际上是一种非法的、变相的高利贷。目前我们国家的资助政策，对学生顺利入学、完成学业起到了兜底的保障作用。” 马建斌说，“这两年报道的‘校园贷’引发的恶性事件，根据我们调查，没有一例是因为学生在校交不起学费、没有生活费的原因去贷款的，而更多的原因是盲目的超前消费，还有一些是其他个人的因素。”

马建斌解释，“校园贷”表现在学校，根源在社会。要解决这个问题，教育不是唯一的因素，有关部门应该进一步加大打击力度。单靠一个十几岁的学生掌握的金融知识和法律知识来保护自己，这肯定不是每个孩子都能够做到的。关键在于我们整个社会应该为青少年的成长提供一个良好的环境。

马建斌表示，教育部门和各个学校已想了很多的办法，包括对学生加强教育，引导学生树立正确的消费观，引导学生不要盲目去攀比，量入为出。还通过多种形式给学生进行金融知识和法律常识的教育，提高学生自我保护的能力。