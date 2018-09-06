中国教育部回应耒阳学生“分流”：确保学生利益前提下解决问题

中国教育部今日（6日）举行2018年教育金秋系列发布会第三场。教育部新闻发言人在回答记者提问时称，最近湖南耒阳等地由于大班额引发的一些情况，教育部对此高度重视，要求当地教育部门配合当地政府，采取有效措施，尽快解决问题。

据澎湃新闻网报道，教育部新闻发言人续梅说：“陈宝生部长提出今年实施教育“奋进之笔”，消除大班额就是“奋进之笔”当中重要的一笔。大班额的产生，大家可能都很清楚，就是当前一些地方教育资源配置还不能适应新型城镇化的进程，相对于学生快速流动，学校建设和师资配置都需要更长的时间，因此产生大班额问题。”

“关于大班额的危害，我想也是有目共睹的。大班额影响学生身心健康发展和教育教学质量的提高，还会带来安全隐患，所以化解大班额是个重要的任务，也是教育部高度重视的一件事情。”续梅认为，消除大班额的办法就是要综合施策，一方面是要新建、改扩建一批学校，这是根本的举措，首先要缓解学位的紧张，提供足够的学位。第二方面，是要加强管理，要均衡配置资源，尤其是教师的资源，避免学生过度集中在一些热点学校，要大力提升薄弱学校的办学质量。

消除大班额还要列出时间表来。“国务院的要求，是今年年底之前基本消除超大班额。今年陈宝生部长在两会记者发布会上专门就这个问题做了回答。大家知道，消除大班额是需要时间的，不是我们提出来就能够实现，还要新建学校、招聘教师，所以各地必须超前谋划，提前部署。”续梅称，教育部早在2016年就下发了专门通知，要求各地及早谋划、及早规划，制定专门方案并报教育部备案，确保2018年基本消除超大班额的目标能够实现。

最近湖南耒阳等地由于大班额引发的一些情况，教育部对此高度重视，要求当地教育部门配合当地政府，采取有效措施，尽快解决问题。“我想，消除大班额方向是明确的，任务是刚性的，但在方式方法上应该是因地制宜、积极稳妥的。所以，我们希望各地能够继续高度重视这项工作，统筹各方，加大工作力度，同时在制定方案时要广泛征求意见，在确保学生利益的前提条件下，积极稳妥地推进这项工作。”续梅表示。