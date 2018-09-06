携程二季度净利润24亿元，同比增长564%

携程网发布2018财年第二季度未审计财报。财报显示，携程网2018年第二季度净收入为73亿元，同比增长13%；净利润为24亿元，相较2017年同期的3亿5900万元，同比增长564%。

《第1财经》引述财报，携程网在国际业务方面继续保持增长趋势。携程的国际机票（不包括天巡在内）和国际酒店业务量在第二季度同比增长约40%。天巡的直接预订业务在第二季度收入同比增长约600%。

住宿预订业务方面，携程第二季度营业收入为28亿元，同比增长21%，主要受益于住宿预订量的增长。第二季度住宿预订营业收入环比增长13%，主要受季节性因素影响。

交通票务方面，携程第二季度营业收入为30亿元，同比增长1%。第二季度交通票务营业收入环比增长5%，主要受季节性因素影响。

旅游度假业务方面，携程第二季度营业收入为8亿3900万元，同比增长31%，主要来源于团队游和自由行业务量的增长。第二季度旅游度假业务营业收入环比增长1%。

财报称，携程在低线城市进一步扩大市场份额。第二季度携程品牌在目标低线城市的用户渗透率同比平均提升了约40%。2018年8月中，线下门店单日交易额突破7000万元的行业新纪录。

此外，财报显示，第二季度的毛利率为80%，相比2017年同期为83%，相比上季度为82%。

携程在财报中对未来业绩作出展望，预计2018年第三季度净营业收入年增长率约为13%-18%。

截至上一个交易日，携程网盘后涨4.54%。