广州“撒钱”引金融机构入驻 最高给2500万元

近日，广州市金融工作局发布《关于广州扩大金融对外开放 提高金融国际化水平的实施意见》(下称” 《实施意见》”),不吝钱财吸引外资金融机构入驻广州。

广州市金融工作局局长邱亿通说，《实施意见》主要明确了10项主要任务，包括：放宽外资准入限制、降低港资澳资金融机构准入门槛、支持开展先行先试业务、支持外资金融机构深度参与广州市经济和社会发展、支持外资金融机构批筹工作、营造优质金融营商环境、加大金融政策支持力度、加强服务外资金融机构、加强服务外资金融机构人才、推动金融国际交流合作。

《第1财经》报道，广州如今独占两个金融改革创新平台（广州市绿色金融改革创新试验区和广东自贸区南沙新区片区）的利好，誓要在金融环节取长补短。

数据显示，截至7月末，落户南沙的金融及类金融企业5542家，今年新增2245家，其中融资租赁企业（含金融租赁）1551家，注册资金3731亿元，融资租赁企业累计业务合同余额2000亿元；跨境人民币贷款备案金额61.69亿元，跨境人民币资金集中运营446.92亿元。同时，广州绿色金融改革创新试验区入驻机构113家，开发绿色信贷产品53个，绿色信贷余额110.78亿元，发行绿色企业债、金融债124亿元。广东省绿色金融投资控股集团公司合作设立棕榈生态小镇产业基金、空港投资基金、新能源汽车基金等产业基金150亿元。广州碳排放权交易中心累计成交配额突破8000万吨、总成交金额超17亿元。

在《关于建立更紧密经贸关系的安排》（下称“CEPA”）合作框架下，广州也逐步推进中，目前，港澳资银行在广州设立营业性机构38家，在穗港澳资银行总资产近千亿元，由粤财集团拟牵头新设并落户南沙自贸区的粤港证券股份也正在证监会排队审核。

另外，在绿色金融改革创新试验区方面，广州市各区也出台了相关金融扶持政策，如黄埔区广州开发区出台了“风投10条”，花都区出台支持绿色金融和绿色发展“1+4”配套政策体系等。目前，广州正在编制对外开放负面清单，进一步推动事权下放，持续推进“多证合一”，简化行政手续和资料，优化外资金融机构办事流程，缩短审批时限。

据邱亿通介绍，下一步广州金融将以粤港澳大湾区建设为落脚点，深化广州地区金融机构对外开放水平，积极落实国家、省关于金融机构对外开放的政策，鼓励符合的“一带一路”沿线国家和地区来广州设立分支机构。同时，支持广州地区外资金融机构强化跨境金融服务和产品创新，鼓励外资利用股东资源和专业优势，进入金融各领域，完善现代金融服务体系。