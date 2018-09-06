彭博社：警方释放刘强东 说明缺乏定罪证据

京东首席执行官刘强东因涉嫌强奸而在明尼苏达州被捕后不久就飞回中国，外界因此对其为何能被迅速释放提出疑问。

据新浪新闻网引述彭博社报道，刑事辩护律师表示，他之所以能顺利离开美国，表明案件可能并不像表面看起来那样。

刘强东上周五被捕后大约16个小时就被释放。他被拘留的原因最初仅被公开为“犯罪性行为”。警方后来发布了一份报告，指出涉嫌的犯罪是“犯罪性行为-强奸-完成”。

之后，刘强东在没有受到旅行限制的情况下突然获释，然后乘飞机回国。明尼阿波利斯警察局发言人约翰·埃尔德（John Elder）表示，尽管中国与美国没有引渡条约，但调查仍处于初期阶段，警方有信心可以在必要时再次与刘强东接触。

根据明尼苏达州的法律，警方可以在没有提出指控的情况下将犯罪嫌疑人拘留36小时，不计算星期日和节假日。根据曼哈顿刑事辩护律师杰拉德·勒夫考特（Gerald Lefcourt）的说法，即使警方认为有合理依据逮捕某人，检察官也可能会认为没有足够的证据可以提起诉讼。也就是说，除了合理的怀疑之外，他们认为没有足够的证据可以胜诉。

“显然，在这次逮捕之后发生了一些事情——可能是被捕者说的话，也可能是申诉人说的话——让检察官认为这根本不构成案件。”勒夫考特说。“这种情况不常见，逮捕后肯定发生了一些事情。”

《明星论坛报》（Star Tribune）今年夏天发表的一系列文章，对明尼阿波利斯警方进行了报道。这个特别报道被称作“否定的正义”，其重点就是性侵案件的调查方式。该报对两年内提交的1000多起案件进行评估后发现，在其中四分之一的案件中，警方并未安排任何调查员；在三分之一的案件中，受害者从未接受过采访；在一半的案件中，没有一个潜在的证人接受采访。该报称，最终只有不到十分之一的案件会对嫌疑人定罪。