每日优鲜完成新一轮4.5亿美元融资，将投入上游供应链开发等业务

生鲜电商每日优鲜宣布完成新一轮4.5亿美元融资。本轮融资由高盛旗下基金GSIP、腾讯、时代资本、Davis Selected Advisers领投，保利资本参与战略投资，Glade Brook Capital、华兴新经济基金参与联合投资，老股东Tiger Global、Sofina持续跟投。

《新京报》报道，每日优鲜合伙人兼CFO王珺表示，能够持续得到全球经验丰富的战略投资人和财务投资人的认可，源于每日优鲜创新商业模式的增长速度优势、运营效率优势和百亿规模优势。本轮融资资金将主要用于上游供应链开发、全国冷链物流基础设施建设、智慧零售技术的战略投入。

每日优鲜创始人兼CEO徐正也介绍，未来公司一方面要深耕全球优质供应链，精选3000款生鲜商品，并将自有品牌商品占比提升至50%;另一方面，全力推进’百城万仓亿户’计划，覆盖100个城市，拓展10000个前置仓，为1亿户家庭提供全品类精选生鲜1小时送达服务。

此前，每日优鲜已经历过4轮融资，分别是2014年12月获得光信资本等投的500万美元天使轮融资，2015年5月获得腾讯等投的1000万美元A轮融资，2016年4月获得华创资本等投的4.3亿美元B轮融资以及2017年3月获得元生资本等投的3.3亿美元C轮融资。

根据易观发布的《中国生鲜电商行业年度综合分析2018》，未来三年生鲜电商市场复合增长率达49%，线上市场渗透率继续提升，到2020年将达到21.7%。与此同时，行业集中度快速提升，用户向头部平台聚集。TrustData数据显示，2018年上半年，每日优鲜在生鲜电商行业的用户规模占比已突破50%。