港前官员：港人对机场沉降心理承受度低

日本关西国际机场周二受到“飞燕”吹袭严重水浸，香港赤鱲角机场与关西机场同样建于人工岛上，令人担忧本港机场在极端天气下，会否出现相同问题。工程师学会前会长、前土力工程处长陈健硕表示，关西机场因地质问题不停沉降，而本港要确保机场不受“不均匀沉降”影响是很大挑战。他又指，本港一直很好地处理沉降问题，反而市民对沉降的心理接受程度非常低。

据《明报》报道，陈健硕今早接受港台访问时表示，关西机场与赤鱲角机场在地质、地理环境及建造方法均“完全不同”。地质方面，关西机场人工岛底下有300至400米的沉积土，沉积土及软土特别容易受沉降影响，关西机场“自从建好后到现在都不停沉降中”，机场地面距离水平线仅4米，有专家评估关西该机场在今世纪末会继续沉降17米，再者，当地的浪轨迹比香港长，令海浪较高。香港方面，赤鱲角机场人工岛下是坚固的花岗岩，沉积土相对薄，在兴建机场前，亦已挖走海底淤泥，故能很好地控制沉降，机场地面距离水平线也超过6米。

陈健硕说，旧机场与新跑道的建造方法不同，两者沉降速度及幅度都可能有差异，将来如何确保机场不会受到“不均匀沉降”影响，这对工程人员来说是一个很大的挑战。

对于近日香港工程多次出现沉降问题，陈健硕指，本港处理沉降问题一直处理得很好，未曾试过因沉降令房屋倒塌或人命损失，“反而市民对于沉降，似乎心理上的接受程度仍然是非常之低”，所有泥土被加压时一定会有沉降，这是无可避免，但香港人现在对几毫米的沉降，都已经“怕得以为会天塌下来”。