中国发改委：民营经济撑起中国经济的“半壁江山”

国家发改委新闻发言人严鹏程表示，截至2017年底，中国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了中国经济的“半壁江山”。

据中新网报道，今日（6日）上午，国家发改委就促进民间投资有关工作情况举行新闻发布会，严鹏程表示，改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动中国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。

严鹏程从投资总量、促进产业发展、吸纳就业以及经济贡献四方面介绍了民间投资的相关情况。

其中，从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场。据统计，中国国内65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，国内民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了中国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

严鹏程当天还介绍，2018年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。