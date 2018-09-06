商务部回应“美拟对华2000亿输美商品加征关税”

在今天下午举行的中国商务部例行发布会上，有媒体提问时指出，美国对华2000亿美元输美商品征税征询公众意见结束，尽管超过九成参与者持反对意见，但有消息称特朗普寻求在公众意见征询期结束后继续推进对华关税措施，商务部新闻发言人高峰对此给出了明确回应。

据央视网报道，高峰表示，一段时间以来，美方严重违反世贸组织规则，不断出台单边措施，使中美贸易摩擦持续升级，既损害了中美两国企业和消费者利益，也损害了全球产业链和价值链安全。

他说道，如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对，一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。同时，中方再次重申，任何施压措施对于中国都是无理、无效的。贸易战解决不了任何问题，只有平等、诚信的对话和磋商才是解决中美贸易摩擦的正确选择。

高峰说，在美方公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后，中方已经于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施，商品清单已经公布。

报道称，高峰指中方将视美方行动采取必要的反制措施。同时，中方将密切关注加征关税带来的各种影响，采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。中方有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。

对于有媒体关于中美双方近期是否继续进行磋商，有没有确定时间和地点的提问，高峰也回应称：“据我了解，8月22-24日中美双方就经贸问题在华盛顿举行的副部级磋商结束后，双方工作层仍在继续保持接触和沟通，就彼此关心的问题交换意见，致力于解决中美经贸问题。”