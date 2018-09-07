陆对台31项推出半年 陆委会：对国安巨大挑战

台湾陆委会昨天公布“壮大台湾八大策略-因应中国大陆对台31项措施”实施成果报告，结论指出31项措施对台方在经济、教育、文化、医疗面向上实际影响并不明显，但在国安上对台湾已构成巨大挑战。

据联合新闻网报道，大陆今年2月28日推出31项对台措施后，行政院随即于3月16日公布“壮大台湾八大策略”因应。陆委会昨天大阵仗邀集各部会官员共同出席记者会，公布这半年多来政府因应策略的成果。陆委会指出，大陆的对台31项措施对台方可能产生国安风险，也对赴陆企业及台湾民众产生诸多不确定及风险。

陆委会指出，31项措施实施迄今逾半年，依据相关统计及客观调查或评估，目前对台方经济、教育、文化及医疗等面向实际影响并不明显。

在台商赴陆投资方面，今年一至七月台对陆投资核准金额较上年同期减少百分之2.77；台湾人赴陆工作上，依据行政院主计总处今年初发布台湾人赴海外工作人数统计，2016年台湾人赴陆工作达407000人，较2015年减少13000人。最新统计将在今年底完成后公布，但依今年台商赴陆投资趋势，台湾人赴陆工作人数可能持续减少。

教师赴陆方面，陆委会表示，31项措施实施后，公立大学与顶尖大学并无教师赴陆任教，私立学校教师或毕业生赴陆任教，目前亦无特殊异常状况，将持续透过各种客观方式查证；学生赴陆就学方面，每年赴陆就读学士和硕博士班人数多维持在两千多人，今年陆方大幅降低学测申请标准，或增加学生申请赴陆意愿人数。但从近年统计资料显示，大多数台生仍优先选择赴美、英、日等国留学，评估影响不大。以去年赴大陆就学的2567人而言，约占赴国外就学人数37149人的百分之6.5。

至于在医师赴陆行医方面，近几年平均每年约200人，2016年及2017年分別为204人及234人。今年前八月仅108人，有降温情况。在文化输陆方面，陆委会引述文化界的反映是大陆的措施至今多是“口惠实不至”。

陆委会强调，已注意到陆方长期以来以重利或各种诱因磁吸台方人才、技术等举措，从未稍歇，尤其招揽及拉拢高科技人才及年轻人力道愈来愈强，陆委会将会同相关机关持续追踪及掌握。

在国安、企业及个人面向上，陆委会则认为陆方措施确实造成台方风险。陆委会再提大陆的“两手策略”，一方面对台行军事恫吓、外交胁迫及政治打压；另一方面，推动“融台”政策，策略性利诱台湾人民，已构成国安的巨大挑战。

陆委会说，“壮大台湾”措施目前完成23项工作，其余16项工作亦持续推动中，将进一步从优化创新创业环境、强化人才政策、积极排除投资障碍、推动行动支付，以及强化金融市场等层面加强因应。

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