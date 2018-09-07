中国国常会确定落实新个税法配套措施 研究适当降低社保费率

中国总理李克强周四（6日）主持召开国务院常务会议，确定落实新修订的个人所得税法配套措施，为群众减负；保持地方已实施的创投基金税收支持政策稳定，由有关部门按照不溯及既往、确保总体税负不增原则，抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策。

据路透社引述中国政府网微博消息道，该会议强调，目前全国养老金累计结余较多，可以确保按时足额发放，在社保征收机构改革到位前，各地要一律保持现有征收政策不变；同时抓紧研究适当降低社保费率，确保总体不增加企业负担。

会议指出，要在确保10月1日起如期将个税基本减除费用标准由3,500元（人民币，下同，约700新币）提高到5,000元并适用新税率表的同时，抓紧明确子女教育、继续教育、大病医疗、普通住房贷款利息、住房租金、赡养老人支出六项专项附加扣除的具体范围和标准。

会议并强调，专项附加扣除范围和标准在向社会公开征求意见后于明年1月1日起实施，今后随着经济发展和生活水平提高，还将动态调整。

会议还明确，对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个税；将国家级科技企业孵化器和大学科技园享受的免征房产税、增值税等优惠政策范围扩大至省级和符合条件的众创空间。

中国第七次修正个人所得税法于上周五获批，起征点从3,500元人民币/月提高至5,000元/月，未来还将动态调整。通过扩大三档低税率级距，中等收入以下群体减税获益较多，修正案还新增包括子女教育、住房贷款利息或者住房租金和赡养老人支出等专项附加扣除。

中共中央办公厅、国务院办公厅7月下旬印发《国税地税征管体制改革方案》，明确从2019年1月1日起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收。

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