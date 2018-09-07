港府披露西九龙站另外四个后勤用地楼层 面积共2.73万方米

继高铁西九龙站设B5楼层的后勤通道引起争议后，香港运输及房屋局深夜公布西九龙站另有四个后勤用地，面积合共达2.73万平方米。

《星岛日报》报道，香港运房局指出，除“B5”层外，位于B1售票大堂之上的“B1M”层、位于B2入境层之上的“B2H”层、位于B3出境层之上的“B3M／B3H”层和位于B4月台层之上的“B4M”层亦有后勤用地，专供放置站内设施和供广深港高铁香港段营运商人员办公之用。这些后勤用地由港铁公司作为广深港高铁香港段营运商负责管理。

“内地口岸区”范围为西九龙站B2和B3层的划定区域、B4月台层区域及有关连接通道，这些后勤用地均不属“内地口岸区”范围。

西九龙站一般楼层的楼面面积约110,000平方米，而“B1M”层、“B2H”层、“B3M／B3H”层和“B4M”层的楼面面积只有分别约5,600平方米、约10,300平方米、约7,200平方米和约4,200平方米，有关楼面面积已包括在之前公布的430,000平方米建筑楼面面积内。当中：

●“B1M”层设有抽风管道、铁路营运商办公室，以及冷气系统机房设施，部分范围为开放予公众人士的食肆；

●“B2H”层设有抽风管道和垃圾收集用房；

●“B3M／B3H”层部分范围为通往连翔道行人隧道的接驳位置（有关位置称为“B3M”层），供公众人士使用，其余称为“B3H”层的范围均属站内的后勤用地，并设有抽风管道；

●“B4M”层设有铁路营运商办公室、电掣和冷气系统机房设施，以及垃圾收集和设备维修用房。

政府表示，后勤用地并非乘客使用的区域，除获港铁公司授权进入后勤用地作业的相关人员外，或在发生紧急及消防事故救援及逃生时，任何人士均不准进入后勤用地。通往后勤用地的出入口，包括与西九龙站内的公众范围或“内地口岸区”相关通道、门及升降机等均有保安设施上锁。

港铁公司会严格控制及派员巡逻，禁止任何人士在未获授权下进入后勤用地。此外，后勤用地设有闭路电视及警报系统等保安设施，并有明显标示警告，防止未获授权人士进入。

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