中国24部门联合打击整治枪爆违法犯罪

中国打击整治枪支爆炸物品违法犯罪部际联席会议联络员会昨天（6日）在公安部召开，对深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动进行再部署。

据新华社报道，中国公安部副部长孙力军表示，枪爆问题直接关系人民群众生命财产安全，直接关系社会公共安全和国家长治久安。专项行动开展以来，各地区、各有关部门紧紧围绕“缉枪”“治爆”“净网”三项重点工作，有力推动了专项行动深入开展。同时，要清醒认识到当前专项行动还存在工作推进不平衡、措施落实不到位、打击处理不深入、协作责任不落实等突出问题。

会议指出，打击整治枪爆违法犯罪是一项系统工程，必须打整体仗、合成仗。部际联席会议各成员单位要统筹协调各方资源和力量，推动形成齐抓共管的工作合力。

公安机关要全力打好“缉枪”“治爆”“净网”三个攻坚战，采取挂牌督办、上提一级、多警联动等手段，全力攻克一批枪爆大要案件，加大对涉案枪爆物品来源和“买家”的核查打击力度，彻底清除非法枪爆祸患。

同时，要在收缴管控上下功夫，强化部门间协作配合，建立枪爆从业单位常态化安全检查机制，强化易制爆危险化学品安全管理，最大限度收缴非法枪爆物品。

此外，针对走私枪爆、寄递物流、非法采矿等问题，进一步加强国际执法合作，强化边境治安防控体系建设，从严落实安全监管措施和责任，全力铲除枪爆问题滋生土壤。

据了解，今年2月，经党中央、国务院批准，建立了由公安部牵头，24个部门参加的打击整治枪支爆炸物品违法犯罪部际联席会议，部署开展为期两年的打击整治枪爆违法犯罪专项行动。

早报订户新闻，更多精彩等着您！