患者搜索知名医院被引入民营医院就诊 百度：已下线相关推广内容

患者按照百度搜索到的复旦大学附属医院地址就医，结果被骗。6日下午，百度方面回应新京报称，复旦大学附属医院简称“复大医院”，与涉事医院名称一样，可能会误导网民的就医选择。目前，已下线所有关于上海“复大医院”的推广内容 。

据《新京报》报道，当地媒体报道，浙江宁波的周小姐想去复旦大学附属医院治疗鼻炎，通过百度搜索复旦大学附属医院地址及联系方式，但搜索到的结果均是“复大医院”。于是周小姐选择了其中一家“复大医院”就医，并在医生建议下缴费近万元做切除鼻甲手术。

术后病情并未好转，周小姐回顾就诊经历后发现，自己百度到的“复大医院”并不是真正的复旦大学附属医院。之后进行转院治疗，得知自己的病情仅需配个药就可以。

今日下午，百度方面回应新京报记者称，上海复大医院属于民营医院，各项资质合法有效，因此推广资质合法合规。其问题在于，上海复旦大学附属医院在叫法上存在“上海复大医院”的简称，两者在简称上存在迷惑性，可能误导网民的就医选择。

目前，百度已经下线所有关于上海“复大医院”的推广内容， 并 对该医院的误导信息做了全面排查。百度方面表示，将进一步完善对上海复旦大学附属医院相关品牌的保护。

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