蔡英文管不住陈水扁的那张嘴

来源：联合报

记者：陳洛薇

九合一选举时间逼近，“扁维拉”再次出动开讲，对蔡政府指点江山、评论选战，从游走灰色地带，到直接踩红线，蔡英文总统却一直管不住陈水扁的那张嘴。

陈水扁最近自救行动“超展开”，还技术性接受日本产经新闻专访，让蔡政府头痛不已。可笑的是， 台中监狱才说扁非主动受访，并未违规，扁却自己踢爆，当晚的恳谈会其实有日本记者在场，扁料定蔡政府不敢处理他，还用力打脸法务部，目无法纪，行径张狂。

除了参加餐会造势，陈水扁更透过各种方式现身（声）现影，本来他还要扬言去民进党全代会，“看看法务部长会不会在蔡英文总统面前抓人”，最后人虽没到，还是录了近5分钟的影片，向蔡英文隔空喊话，保外就医的他中气十足，连手抖旧疾都不是问题了。

不只如此，陈水扁还有很多分身助阵，让他还能在政坛吹皱一池春水，监委陈师孟约谈检察官调查舞台剧讽扁案，為扁出气，让扁北上监察院向院长张博雅陈情喊冤，独派帮扁对蔡英文施压要求尽速特赦，去年更助扁“告洋状”，现“声”美国，和美国国会议员对谈。

陈水扁也和李登辉等人参与独派成立喜乐岛联盟，倡议台独，再提出“台独公投”主张，共同正名制宪， 挟独派力量逼迫蔡英文表态。他更有如太上总统一般，对蔡英文的两岸外交政策指手划脚，讽刺蔡英文是不懂运用策略的好孩子。

陈水扁主张台独公投不是第一次，从2004年总统大选的防御性公投，到2007年提出入联公投，陈水扁屡屡搬出台独神主牌，操弄统独意图搅乱选举，逼得美方连番抨击民进党，台湾在国际更陷困境。这次2018选举前，扁再提台独公投，虽是老狗玩不出新把戏，但他继续挟独派以自重，喜乐岛联盟还计画推动明年四月举行独立公投，攻势一波波，争取2020连任的蔡英文总统面临内忧外患双重夹击。

目前总统府、民进党对陈水扁及独派的呼喊，採取“冷处理”策略， 视而不见，听而不闻，无论扁如何打骂、鞭策，就是不还手，绿委也只能尴尬表示，请陈水扁保重身体，独派对蔡英文不满的力量正在快速蓄积，这股力量对蔡英文施政掣肘干扰不断，将让蔡英文难以善后。

国家法律尊严不容挑战、两岸关係必须低调求稳， 陈水扁挟独派以自重，有节奏的踩着年底选战脚步进逼，面对扁要特赦、要维持影响力的政治勒索，以及2020总统提名的党内派系争斗，情势凶险，蔡英文如履薄冰，稍有不慎，受影响的不只是年底选举，更恐危及2020自己的选情。

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