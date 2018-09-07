上海海昌海洋公园11月开业 预计首年客流量400万人次

经过三年的筹备，本土主题公园海昌海洋公园于昨天（6日）正式对外宣布：上海海昌海洋公园和上海海昌海洋公园主题度假酒店，将于2018年11月16日开园，上海海昌海洋公园10月1日启动试运营，上海海昌海洋公园主题度假酒店10月20日起接受预订。

据《新京报》报道，上海海昌海洋公园是海昌海洋公园第九家主题公园，在此之前，海昌海洋公园已经在大连、青岛、重庆、成都、天津、武汉及烟台经营了六家海洋主题公园、两座综合娱乐主题公园。截至目前，海昌海洋公园还有两座主题公园综合项目正在建设和规划中，分别为“三亚海昌梦幻海洋不夜城”和“郑州海昌海洋公园”，预计2019年和2020年相继开业。

上海海昌海洋公园自筹建开始就被视为可与上海迪士尼比肩的旗舰式海洋公园，也是上海浦东新区的重点旅游项目。有分析指出，它的建设与开业将为上海乃至长三角区域的旅游业带来显性与隐性价值。海昌海洋公园相关负责人表示，预计上海海昌海洋公园首年的客流量为400万人次。

同一城市的两大品牌主题乐园，上海海昌海洋公园与上海迪士尼乐园的竞争在所难免。海昌海洋公园相关负责人表示，比起与上海迪士尼的竞争关系，两者的定位互补性更为明显。上海海昌海洋公园董事长王炜指出，“从上海打造国际城市和国际旅游大区的角度来讲，我们和上海迪士尼也会形成‘双引擎’，可以拉动整体浦东的旅游发展。”

与许多本土主题公园有所不同的是，海昌海洋公园不再过于依赖门票收入。2018年中期业绩显示，海昌海洋公园的非门票业务收入(二次消费)占收益的27%。虽然这一占比高出本土主题乐园二次消费占比的平均水平，但与迪士尼乐园来自衍生的二次消费占比超50%的水平，仍有一定差距。海昌海洋公园控股有限公司执行总裁高杰表示，海昌海洋公园与迪士尼先有IP再有实体的成长路径有所不同，公司计划用三到六年时间将海昌打造成为国际知名IP，再用六到九年的时间将IP深化发展。

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